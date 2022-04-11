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Оккупанты хотят применить химическое оружие против ВСУ, что держат оборону мариупольской "Азовстали"

Киев • УНН

 • 233874 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Российские оккупанты хотят применить химическое оружие против украинских военных, что держат оборону мариупольской "Азовстали". В то же время рашисты распространяют фейк о применении ВСУ химического оружия. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины, передает УНН.

Оккупанты хотят применить химическое оружие против ВСУ, что держат оборону мариупольской "Азовстали"

Отмечается, что об этом заявил "военный" представитель "ДНР" э. басурин.

Цитата

"На данный момент надо разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы - в принципе, это возможно сделать. А после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам, которые найдут способ как выкурить кротов из своих нор", - сообщил басурин.

В Центре противодействия дезинформации отмечается, что в то же время, оккупанты начали проведение дезинформационной кампании по дискредитации ВСУ, базирующейся на фейке о применении украинскими военными химического оружия.

"Комментарий одного из оккупантов относительно этого враг начал массово тиражировать на пророссийскихTelegram-каналах. Подчеркиваем! Украинские военные в полной мере выполняют предписания, предусмотренные "Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления, применения химического оружия и о его уничтожении", ратифицированной Украиной", - говорится в сообщении.

Дополнение

Соединенные Штаты предоставят Украине оборудование и припасы на случай, если россия развернет химическое или биологическое оружие.

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