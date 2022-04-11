Оккупанты хотят применить химическое оружие против ВСУ, что держат оборону мариупольской "Азовстали"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Российские оккупанты хотят применить химическое оружие против украинских военных, что держат оборону мариупольской "Азовстали". В то же время рашисты распространяют фейк о применении ВСУ химического оружия. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины, передает УНН.
Отмечается, что об этом заявил "военный" представитель "ДНР" э. басурин.
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"На данный момент надо разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы - в принципе, это возможно сделать. А после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам, которые найдут способ как выкурить кротов из своих нор", - сообщил басурин.
В Центре противодействия дезинформации отмечается, что в то же время, оккупанты начали проведение дезинформационной кампании по дискредитации ВСУ, базирующейся на фейке о применении украинскими военными химического оружия.
"Комментарий одного из оккупантов относительно этого враг начал массово тиражировать на пророссийскихTelegram-каналах. Подчеркиваем! Украинские военные в полной мере выполняют предписания, предусмотренные "Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления, применения химического оружия и о его уничтожении", ратифицированной Украиной", - говорится в сообщении.
Дополнение
Соединенные Штаты предоставят Украине оборудование и припасы на случай, если россия развернет химическое или биологическое оружие.