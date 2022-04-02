США нададуть Україні припаси на випадок, якщо росія розгорне хімічну зброю
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Сполучені Штати нададуть Україні обладнання та припаси на випадок, якщо росія розгорне хімічну або біологічну зброю під час вторгнення в Україну, заявив Білий дім у п'ятницю. Про це заявила речниця Білого Дому Джен Псакі, пише УНН.
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Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що поставки надаються уряду України у світлі попереджень США та інших країн про те, що росія може розгорнути таку зброю і, можливо, планує операцію "підставний прапор", щоб закласти основу для такої зброї.
Білий дім не надав доказів того, що росія планувала такий напад. Минулого тижня високопоставлений представник міністерства оборони США заявив, що немає конкретних ознак неминучої атаки з використанням хімічної або біологічної зброї в Україні.
Кремль, який описує війну як "спеціальну військову операцію", звинуватив Україну в підготовці до застосування хімічної зброї, також без надання доказів. Американські чиновники кажуть, що ця заява є брехнею і може свідчити про те, що росія готується зробити це сама.
Білий дім створив групу експертів, щоб спланувати, як реагувати, якщо Москва розгорне будь-яку зброю масового знищення - хімічну, біологічну чи ядерну, повідомили минулого тижня високопоставлені посадовці адміністрації.
Додамо
Європейський Союз також розпочав операцію зі створення запасів, щоб посилити свій захист від хімічних, ядерних та біологічних інцидентів на тлі стурбованості конфліктом в Україні, згідно з документами ЄС та знайомими з цим питанням.
Нагадаємо
Пентагон обіцяє Україні зброю та техніку ще на 300 млн доларів.