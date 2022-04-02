Пентагон обіцяє Україні зброю та техніку ще на 300 млн доларів

Деталі

Як повідомляє кореспондент агентства Reuters при Пентагоні, цей пакет допомоги включатиме ракети з лазерним наведенням, нову партію дронів-камікадзе Switchblade, розвідувальні дрони Puma, засоби боротьби з дронами, броньовики, кулемети, боєприпаси, медикаменти та оплату комерційного супутникового стеження.

Цитата

"Це оголошення означає початок процесу укладання контрактів на забезпечення Збройних сил України новими засобами", - йдеться в заяві прес-секретаря Пентагону Джона Кірбі.

Нагадаємо

Німеччина схвалила постачання в Україну кількох десятків бойових машин піхоти (БМП), які спочатку належали колишній комуністичній Східній Німеччині, на тлі критики, що Берлін не спрямовує Києву достатньо військової допомоги.