Пентагон обещает Украине оружие и технику еще на 300 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Министерство обороны США объявило, что закажет для Украины оружие и технику еще на 300 млн долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
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Как сообщает корреспондент агентства Reuters при Пентагоне, этот пакет помощи будет включать ракеты с лазерным наведением, новую партию дронов-камикадзе Switchblade, разведывательные дроны Puma, средства борьбы с дронами, броневики, пулеметы, боеприпасы, медикаменты и оплату коммерческого спутникового слежения.
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"Это объявление знаменует начало процесса заключения контрактов на обеспечение Вооруженных сил Украины новыми средствами", - говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.
Напомним
Германия одобрила поставки в Украину нескольких десятков боевых машин пехоты (БМП), первоначально принадлежавших бывшей коммунистической Восточной Германии, на фоне критики, что Берлин не направляет Киеву достаточно военной помощи.