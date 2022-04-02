Пентагон обещает Украине оружие и технику еще на 300 млн долларов

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Как сообщает корреспондент агентства Reuters при Пентагоне, этот пакет помощи будет включать ракеты с лазерным наведением, новую партию дронов-камикадзе Switchblade, разведывательные дроны Puma, средства борьбы с дронами, броневики, пулеметы, боеприпасы, медикаменты и оплату коммерческого спутникового слежения.

Цитата

"Это объявление знаменует начало процесса заключения контрактов на обеспечение Вооруженных сил Украины новыми средствами", - говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

Напомним

Германия одобрила поставки в Украину нескольких десятков боевых машин пехоты (БМП), первоначально принадлежавших бывшей коммунистической Восточной Германии, на фоне критики, что Берлин не направляет Киеву достаточно военной помощи.