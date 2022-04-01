Німеччина поставить Україні 58 БМП
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Німеччина схвалила постачання в Україну кількох десятків бойових машин піхоти (БМП), які спочатку належали колишній комуністичній Східній Німеччині, на тлі критики, що Берлін не спрямовує Києву достатньо військової допомоги, передає УНН.
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Берлін дав добро на передачу Києву чеською компанією 58 машин типу PbV-501, повідомив у п'ятницю представник Міноборони.
Він відповідав на запити щодо підтвердження повідомлення ЗМІ про те, що в Україну мають бути поставлені 58 автомобілів, озброєних гарматами та кулеметами.
Згідно з газетою Welt am Sonntag, танки типу Pbv 501 були продані до Швеції, а потім перепродані до Чехії, яка доставить їх Україні.
Додамо
Відповідно до Закону Німеччини про контроль за військовою зброєю, Федеральна рада безпеки має схвалити експорт зброї, виробленої в Німеччині.