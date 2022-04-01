Германия поставит Украине 58 БМП

Детали

Берлин дал добро на передачу Киеву чешской компанией 58 машин типа PbV-501, сообщил в пятницу представитель Минобороны.

Он отвечал на запросы о подтверждении сообщения СМИ о том, что в Украине должны быть поставлены 58 автомобилей, вооруженных пушками и пулеметами.

Согласно газете Welt am Sonntag, танки типа Pbv 501 были проданы в Швецию, а затем перепроданы в Чехию, которая доставит их Украине.

Добавим

Согласно Закону Германии о контроле над военным оружием, Федеральный совет безопасности должен одобрить экспорт оружия, произведенного в Германии.