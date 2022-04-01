Германия поставит Украине 58 БМП
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Германия одобрила поставки в Украину нескольких десятков боевых машин пехоты (БМП), которые изначально принадлежали бывшей коммунистической Восточной Германии, на фоне критики, что Берлин не направляет Киеву достаточно военной помощи, передает УНН.
Детали
Берлин дал добро на передачу Киеву чешской компанией 58 машин типа PbV-501, сообщил в пятницу представитель Минобороны.
Он отвечал на запросы о подтверждении сообщения СМИ о том, что в Украине должны быть поставлены 58 автомобилей, вооруженных пушками и пулеметами.
Согласно газете Welt am Sonntag, танки типа Pbv 501 были проданы в Швецию, а затем перепроданы в Чехию, которая доставит их Украине.
Добавим
Согласно Закону Германии о контроле над военным оружием, Федеральный совет безопасности должен одобрить экспорт оружия, произведенного в Германии.