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США предоставлят Украине припасы на случай, если Россия развернет химическое оружие

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 Апреля. УНН.Соединенные Штаты предоставят Украине оборудование и технику на случай, если россия развернет химическое или биологическое оружие во время вторжения в Украину, заявил Белый дом в пятницу. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет УНН.

США предоставлят Украине припасы на случай, если Россия развернет химическое оружие

Детали

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что поставки предоставляются правительства Украины в свете предупреждений США и других стран о том, что россия может развернуть такую оружие и, возможно, планирует операцию "подставной флаг", чтобы заложить основу для такого оружия.

Белый дом не предоставил доказательств того, что россия планировала такое нападение. На прошлой неделе высокопоставленный представитель Министерства обороны США заявил, что нет конкретных признаков неминуемой атаки с использованием химического или биологического оружия в Украине.

Кремль, который описывает войну как "специальную военную операцию", обвинил Украину в подготовке к применению химического оружия, также без предоставления доказательств. Американские чиновники говорят, что это заявление является ложью и может свидетельствовать о том, что Россия готовится сделать это сама.

Белый дом создал группу экспертов, чтобы спланировать, как реагировать, если Москва развернет любое оружие массового поражения - химическое, биологическое или ядерное, сообщили на прошлой неделе высокопоставленные чиновники администрации.

Добавим

Европейский Союз также начал операцию по созданию запасов, чтобы усилить свою защиту от химических, ядерных и биологических инцидентов на фоне озабоченности конфликтом в Украине, согласно документам ЕС и знакомыми с этим вопросом.

Напомним

Пентагон обещает Украине оружие и технику еще на 300 млн долларов.

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