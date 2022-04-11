Мариуполь: враг использовал против военных и гражданских отравляющее вещество неизвестного происхождения

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"Около часа назад российские оккупационные войска использовали против украинских военных и гражданских лиц в городе Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения, которое было сброшено с вражеского БПЛА.

У пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром. Последствия использования неизвестного вещества уточняются", - говорится в сообщении.

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Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сегодня, 11 апреля сообщал о возможности применения химического оружия против украинских военных, которые держат оборону мариупольской "Азовстали".