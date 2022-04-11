В Мариуполе первые жертвы от химического удара оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Основатель полка Нацгвардии "Азов" Андрей Билецкий в своем видеообращении рассказал об отравлении в Мариуполе и первые жертвы. Об этом сообщает УНН.
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"русские нанесли удар химическим оружием по Мариуполю, по заводу "Азовсталь", по крепости... Если говорить о практической части удара - она небольшая. Три человека имеют четкие выражения утравления боевыми химическими веществами, но без катастрофических последствий.
Если говорить о моральной стороне, она говорит о трусости", - рассказал Билецкий.
Детали
Основатель полка подчеркнул, что россияне понимают, что это разойдется по миру и все узнают, что они террористы, которые нарушают огромное количество конвенций.
"Это говорит о том, что они не могут взять Мариуполь и им ничего не остается, как в Первой мировой войне использовать неизбирательное, запрещенное оружие. Они думают, что этим проявляют силу, но они проявляют этим слабость", - добавил Билецкий
Напомним
Мариуполь: враг использовал против военных и гражданских отруюючу вещество неизвестного происхождения.