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В Мариуполе первые жертвы от химического удара оккупантов

Киев • УНН

 • 1708425 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Основатель полка Нацгвардии "Азов" Андрей Билецкий в своем видеообращении рассказал об отравлении в Мариуполе и первые жертвы. Об этом сообщает УНН.

В Мариуполе первые жертвы от химического удара оккупантов

Цитата

"русские нанесли удар химическим оружием по Мариуполю, по заводу "Азовсталь", по крепости... Если говорить о практической части удара - она небольшая. Три человека имеют четкие выражения утравления боевыми химическими веществами, но без катастрофических последствий.

Если говорить о моральной стороне, она говорит о трусости", - рассказал Билецкий.

Детали

Основатель полка подчеркнул, что россияне понимают, что это разойдется по миру и все узнают, что они террористы, которые нарушают огромное количество конвенций.

"Это говорит о том, что они не могут взять Мариуполь и им ничего не остается, как в Первой мировой войне использовать неизбирательное, запрещенное оружие. Они думают, что этим проявляют силу, но они проявляют этим слабость", - добавил Билецкий

Напомним

Мариуполь: враг использовал против военных и гражданских отруюючу вещество неизвестного происхождения.

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