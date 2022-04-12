Можлива хіматака в Маріуполі: стан постраждалих задовільний – міськрада
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. У Маріуполі постраждалі внаслідок розповсюдження російськими окупантами отруйної речовини невідомого походження перебувають у відносно задовільному стані. Про це повідомляє УНН із посиланням на Маріупольську міську раду.
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Як зазначили, контакт цивільних людей з речовиною був мінімальним, тому що епіцентр ураження був на певній відстані від місця перебування людей. Трохи ближче перебували військовослужбовці. Зараз обстежити місце подій повною мірою неможливо через ворожий вогонь.
На відео військовий, який перебуває в помірному стані. Двоє інших — під постійним наглядом лікарів. Серед постраждалих цивільних у найгіршому стані літня жінка.
Основна симптоматика постраждалих: гіперемія обличчя, підвищення артеріального тиску, сухість та печія в зоні ротоглотки, слизових ділянок очей.
Наразі відомо, що ворог застосував отруйні речовини або сильнодієві отруйні речовини переважно задушливої дії. Втім через перебування в повній блокаді їхній токсикологічний аналіз неможливий. Водночас основним завданням є спостереження за станом особового складу та можливими наслідками від отруєння, повідомили у міськраді.
Нагадаємо
У Маріуполі окупанти використали проти військових та цивільних отруйну речовину невідомого походження.
За даними засновника полку Нацгвардії "Азов" Андрія Білецького, троє людей мають чіткі ознаки отруєння боєвими хімічними речовинами, але без катастрофічних наслідків.