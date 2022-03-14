В Мариуполе умерла беременная женщина, пострадавшая во время бомбардировки роддома

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"Первая беременная девушка с видео/фоторепортажей с места бомбардировки детской больницы номер три в Мариуполе (родильный дом), и, которую выносили на носилках, не выжила. И ребенок ее нерожденный не выжил", - сообщила Долина.

Детали

Также она отмечает, что это подтвердил фотограф Евгений Малолетка, который сделал фото женщин для издания АР.

Напомним

Российские оккупанты из самолетов целенаправленно разбомбили детскую больницу и родильный дом в Мариуполе.

Другая женщина, Марианна Подгурская, которую тоже сфотографировали во время обстрелов роддома, вечером 10 марта родила девочку.