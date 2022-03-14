В Мариуполе умерла беременная женщина, пострадавшая во время бомбардировки роддома
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Одна из беременных женщин, пострадавших в Мариуполе от авиаудара по роддому, умерла вместе с нерожденным ребенком. Об этом сообщила журналистка Голоса Америки Ася Долина в Facebook, передает УНН.
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"Первая беременная девушка с видео/фоторепортажей с места бомбардировки детской больницы номер три в Мариуполе (родильный дом), и, которую выносили на носилках, не выжила. И ребенок ее нерожденный не выжил", - сообщила Долина.
Детали
Также она отмечает, что это подтвердил фотограф Евгений Малолетка, который сделал фото женщин для издания АР.
Напомним
Российские оккупанты из самолетов целенаправленно разбомбили детскую больницу и родильный дом в Мариуполе.
Другая женщина, Марианна Подгурская, которую тоже сфотографировали во время обстрелов роддома, вечером 10 марта родила девочку.