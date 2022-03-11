Дівчина з розбомбленого пологового будинку Маріуполя, фото якої побачив увесь світ, народила донечку
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Вагітна жителька Маріуполя Маріанна Підгурська, яка перебувала у пологовому будинку, який ціленаправленно розбомбила російська армія, вчора народила донечку. Про це журналістці Ользі Токарюк повідомила родичка Підгурської, пише УНН.
Деталі
Маріанна Підгурська - вагітна дівчина з Маріуполя, яка вибралася живою з обстріляного окупантами пологового будинку.
ЇЇ фотографії облетіли весь світ.
Журналістка Ольга Токарюк у себе в twitter повідомила, що дівчина народила донечку вчора ввечері.
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“Мені повідомила родичка Маріанни, що вдалося короткочасно зв'язатися з нею телефоном. Вчора ввечері о 22:00 Маріанна народила дівчинку! Вони в порядку, але в Маріуполі дуже холодно і бомбардування не припиняються”, - йдеться в повідомленні.
I received an update from a relative of Marianna - a pregnant girl from Mariupol's bombed hospital. They were able to reach her on the phone briefly. Last night at 10pm, Marianna gave birth to a baby girl! They are ok, but it's very cold in Mariupol and the bombing doesn't stop pic.twitter.com/PSLxI6I0zZ— Olga Tokariuk (@olgatokariuk) March 11, 2022
Нагадаємо
9 березня російські окупанти з літаків цілеспрямовано розбомбили дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі.
Попередньо було відомо про 17 поранених у результаті авіаудару по пологовому будинку. 10 березня повідомлялося про 3 загиблих, серед них одна дитина — дівчинка.
Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що бомбардування дитячої лікарні та пологового будинку в Маріуполі було свідомим та цілеспрямованим рішенням російських окупантів.