Девушка из разбомбленного роддома Мариуполя, фото которой увидел весь мир, родила дочь
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Беременная жительница Мариуполя Марианна Подгурская, находившаяся в роддоме, который целенаправленно разбомбила российская армия, вчера родила дочь. Об этом журналистке Ольге Токарюк сообщила родственница Подгурской, пишет УНН.
Детали
Марианна Подгурская - беременная девушка из Мариуполя, которая выбралась живой из обстрелянного оккупантами роддома. Ее фотографии облетели весь мир.
Журналистка Ольга Токарюк у себя в twitter сообщила, что девушка родила дочь вчера вечером.
Цитата
“Мне сообщила родственница Марианны, что удалось связаться с ней по телефону. Вчера вечером в 22:00 Марианна родила девочку! Они в порядке, но в Мариуполе очень холодно и бомбардировки не прекращаются”, - говорится в сообщении.
I received an update from a relative of Marianna - a pregnant girl from Mariupol's bombed hospital. They were able to reach her on the phone briefly. Last night at 10pm, Marianna gave birth to a baby girl! They are ok, but it's very cold in Mariupol and the bombing doesn't stoppic.twitter.com/PSLxI6I0zZ— Olga Tokariuk (@olgatokariuk)March 11, 2022
Напомним
9 марта российские оккупанты из самолетов целенаправленно разбомбили детскую больницу и родильный дом в Мариуполе.
Предварительно было известно о 17 раненых в результате авиаудара по роддому. 10 марта сообщалось о 3 погибших, среди них один ребенок — девочка.
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что бомбардировка детской больницы и родильного дома в Мариуполе было сознательным и целенаправленным решением российских оккупантов.