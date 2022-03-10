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Лавров підтвердив, що Росія свідомо розбомбила пологовий будинок у Маріуполі

Лавров підтвердив, що Росія свідомо розбомбила пологовий будинок у Маріуполі

Київ • УНН

 • 247162 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що бомбардування дитячої лікарні та пологового будинку в Маріуполі було свідомим та цілеспрямованим рішенням російських окупантів. Про це він заявив на пресконференції за підсумками переговорів з очільником українського МЗС Дмитром Кулебою, повідомляє УНН.

Цитата

"Кілька днів тому на засіданні Ради безпеки ООН російською делегацією були представлені факти про те, що цей пологовий будинок давно захоплений батальйоном "Азов" та іншими радикалами, звідти вигнали всіх породіль, усіх медсестер та взагалі весь персонал", - заявив він.

Очільник російського МЗС визнав, що бачив репортажі з Маріуполя, які показали протилежне – поранених породіль. Однак він вважає їх маніпуляцією, тому що у повідомленнях ЗМІ "не було уваги до іншої сторони".

На гнів усього світу щодо цинічності бомбардування лікарні в МЗС РФ не планують звертати увагу. "Не вперше ми бачимо патетичні зойки з приводу так званих звірств, які здійснюють російські збройні сили", - заявив Лавров.

Нагадаємо

9 березня російські окупанти з літаків цілеспрямовано розбомбили дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі.

Вчора, 9 березня, було відомо про 17 поранених у результаті авіаудару по пологовому будинку.

Сьогодні, 10 березня, повідомлялося про загиблих, серед них одна дитина — дівчинка.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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