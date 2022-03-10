Авиаудар РФ по роддому в Мариуполе: трое погибших, среди них ребенок

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"На сегодня известно, что после террористической бомбардировки российскими самолетами детской больницы в Мариуполе пострадали 17 человек (дети, женщины, врачи), трое погибли, среди них один ребенок — девочка", — говорится в сообщении.

Напомним

9 марта российские оккупанты из самолетов целенаправленно разбомбили детскую больницу и родильный дом в Мариуполе.

Вчера было известно о 17 раненых в результате авиаудара по роддому.