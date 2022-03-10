Авиаудар РФ по роддому в Мариуполе: трое погибших, среди них ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. В результате авиаудара российских оккупантов по роддому в Мариуполе погибли три человека, среди них один ребенок — девочка. Об этом сообщил Мариупольский городской совет, информирует УНН.
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"На сегодня известно, что после террористической бомбардировки российскими самолетами детской больницы в Мариуполе пострадали 17 человек (дети, женщины, врачи), трое погибли, среди них один ребенок — девочка", — говорится в сообщении.
Напомним
9 марта российские оккупанты из самолетов целенаправленно разбомбили детскую больницу и родильный дом в Мариуполе.
Вчера было известно о 17 раненых в результате авиаудара по роддому.