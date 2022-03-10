Авіаудар РФ по пологовому будинку у Маріуполі: троє загиблих, серед них дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Внаслідок авіаудару російських окупантів по пологовому будинку у Маріуполі загинуло троє людей, серед них одна дитина — дівчинка. Про це повідомила Маріупольська міська рада, інформує УНН.
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"На сьогодні відомо, що після терористичного бомбардування російськими літаками дитячої лікарні у Маріуполі постраждало 17 людей (діти, жінки, лікарі), троє загинули, серед них одна дитина - дівчинка", — ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
9 березня російські окупанти з літаків цілеспрямовано розбомбили дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі.
Вчора було відомо про 17 поранених внаслідок авіаудару по пологовому будинку.