Лавров подтвердил, что Россия сознательно разбомбила роддом в Мариуполе
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что бомбардировка детской больницы и роддома в Мариуполе была сознательным и целенаправленным решением российских оккупантов. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой, сообщает УНН.
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"Несколько дней назад на заседании Совета безопасности ООН российской делегацией были представлены факты о том, что этот роддом давно захвачен батальоном "Азов" и другими радикалами, оттуда выгнали всех рожениц, всех медсестер и вообще весь персонал", - заявил он.
Глава российского МИДа признал, что видел репортажи из Мариуполя, показавшие обратное - раненых рожениц. Однако он считает их манипуляцией, потому что в сообщениях СМИ "не было внимания к другой стороне".
На гнев всего мира о циничности бомбардировки больницы в МИД РФ не планируют обращать внимание. "Не впервые мы видим патетические зойки по поводу так называемых зверств, которые совершают российские вооруженные силы", - заявил Лавров.
Напомним
9 марта российские оккупанты из самолетов целенаправленно разбомбили детскую больницу и роддом в Мариуполе.
Вчера, 9 марта, было известно о 17 раненых в результате авиаудара по роддому.
Сегодня, 10 марта, сообщалось о погибших, среди них один ребенок — девочка.