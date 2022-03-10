Лавров подтвердил, что Россия сознательно разбомбила роддом в Мариуполе

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"Несколько дней назад на заседании Совета безопасности ООН российской делегацией были представлены факты о том, что этот роддом давно захвачен батальоном "Азов" и другими радикалами, оттуда выгнали всех рожениц, всех медсестер и вообще весь персонал", - заявил он.

Глава российского МИДа признал, что видел репортажи из Мариуполя, показавшие обратное - раненых рожениц. Однако он считает их манипуляцией, потому что в сообщениях СМИ "не было внимания к другой стороне".

На гнев всего мира о циничности бомбардировки больницы в МИД РФ не планируют обращать внимание. "Не впервые мы видим патетические зойки по поводу так называемых зверств, которые совершают российские вооруженные силы", - заявил Лавров.

Напомним

9 марта российские оккупанты из самолетов целенаправленно разбомбили детскую больницу и роддом в Мариуполе.

Вчера, 9 марта, было известно о 17 раненых в результате авиаудара по роддому.

Сегодня, 10 марта, сообщалось о погибших, среди них один ребенок — девочка.