У Маріуполі померла вагітна жінка, яка постраждала під час бомбардування пологового будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Одна із вагітних жінок, що постраждали в Маріуполі від авіаудару по пологовому будинку, померла разом із ненародженою дитиною. Про це повідомила журналістка Голосу Америки Ася Доліна у Facebook, передає УНН.
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"Перша вагітна дівчина з відео/фото репортажів з місця бомбардування дитячої лікарні номер три у Маріуполі (пологовий будинок), та, яку виносили на ношах, не вижила. І дитина її ненароджена не вижила", - повідомила Доліна.
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Також вона зазначає, що це підтвердив фотограф Євген Малолєтка, який зробив фото жінок для видання АР.
Нагадаємо
Російські окупанти з літаків цілеспрямовано розбомбили дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі.
Інша жінка, Маріанна Підгурська, яку теж сфотографували під час обстрілів пологового будинку, ввечері 10 березня народила дівчинку.