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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 519 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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У Маріуполі померла вагітна жінка, яка постраждала під час бомбардування пологового будинку

У Маріуполі померла вагітна жінка, яка постраждала під час бомбардування пологового будинку

Київ • УНН

 • 215325 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Одна із вагітних жінок, що постраждали в Маріуполі від авіаудару по пологовому будинку, померла разом із ненародженою дитиною. Про це повідомила журналістка Голосу Америки Ася Доліна у Facebook, передає УНН.

Цитата

"Перша вагітна дівчина з відео/фото репортажів з місця бомбардування дитячої лікарні номер три у Маріуполі (пологовий будинок), та, яку виносили на ношах, не вижила. І дитина її ненароджена не вижила", - повідомила Доліна.

Деталі

Також вона зазначає, що це підтвердив фотограф Євген Малолєтка, який зробив фото жінок для видання АР.

Нагадаємо 

Російські окупанти з літаків цілеспрямовано розбомбили дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі. 

Інша жінка, Маріанна Підгурська, яку теж сфотографували під час обстрілів пологового будинку, ввечері 10 березня народила дівчинку.

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