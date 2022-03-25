В Мариуполе оккупанты открыли штаб партии "Единая россия"

Детали

Об открытии штаба сообщили местные жители.

По информации мариупольцев, которые остаются в городе, в штабе раздают партийные газеты, агитируют за россию, а также выдают карточки мобильного оператора "Феникс", который работает с 2014 года на оккупированной территории Донецка.

Свой штаб российские оккупанты называют гуманитарным.

Напомним

В Черниговской области российские оккупанты распространяют пропагандистские листовки, в которых отрицают агрессию против мирного украинского населения.