В Мариуполе оккупанты открыли штаб партии "Единая россия"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. На выезде из Мариуполя в помещении торгового центра "Метро" российские оккупанты открыли штаб партии "Единая Россия". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Мариупольский городской совет.
Детали
Об открытии штаба сообщили местные жители.
По информации мариупольцев, которые остаются в городе, в штабе раздают партийные газеты, агитируют за россию, а также выдают карточки мобильного оператора "Феникс", который работает с 2014 года на оккупированной территории Донецка.
Свой штаб российские оккупанты называют гуманитарным.
Напомним
В Черниговской области российские оккупанты распространяют пропагандистские листовки, в которых отрицают агрессию против мирного украинского населения.