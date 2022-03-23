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У Чернігівській області окупанти поширюють пропагандистські листівки

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. У Чернігівській області російські військові поширюють пропагандистські листівки, в яких заперечують агресію проти мирного українського населення. Про це повідомляє УНН із посиланням на Оперативне командування "Північ".

У Чернігівській області окупанти поширюють пропагандистські листівки

Деталі

Листівки із пропагандою поширюють у прикордонних районах. Окупанти заявляють, що не воюють з мирними жителями, а Росія нібито гарантує їм безпеку та свободу слова.

Цитата

"Наші українські люди не піддаються на такі заклики, адже бачать і розуміють, що підступним загарбникам вірити не можна, їхнє слово не коштує нічого. Тому, "братья-славянє", ваш маршрут вашого руху вже прокладений руським воєнним кораблем", — зазначили в ОК "Північ".

Нагадаємо

На Чернігівщині сили спротиву із місцевими патріотами знищили російський військовий автомобіль-позашляховик "Тигр".

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