У Чернігівській області окупанти поширюють пропагандистські листівки
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У Чернігівській області російські військові поширюють пропагандистські листівки, в яких заперечують агресію проти мирного українського населення. Про це повідомляє УНН із посиланням на Оперативне командування "Північ".
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Листівки із пропагандою поширюють у прикордонних районах. Окупанти заявляють, що не воюють з мирними жителями, а Росія нібито гарантує їм безпеку та свободу слова.
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"Наші українські люди не піддаються на такі заклики, адже бачать і розуміють, що підступним загарбникам вірити не можна, їхнє слово не коштує нічого. Тому, "братья-славянє", ваш маршрут вашого руху вже прокладений руським воєнним кораблем", — зазначили в ОК "Північ".
Нагадаємо
На Чернігівщині сили спротиву із місцевими патріотами знищили російський військовий автомобіль-позашляховик "Тигр".