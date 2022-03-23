В Черниговской области оккупанты распространяют пропагандистские листовки

Детали

Листовки с пропагандой распространяют в приграничных районах. Оккупанты заявляют, что не воюют с мирными жителями, а Россия якобы гарантирует им безопасность и свободу слова.

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"Наши украинские люди не поддаются на такие призывы, ведь видят и понимают, что коварным захватчикам верить нельзя, их слово не стоит ничего. Поэтому "братья-славяне", ваш маршрут вашего движения уже проложен русским военным кораблем", — отметили в ОК "Север".

Напомним

В Черниговской области силы сопротивления с местными патриотами уничтожили российский военный автомобиль-внедорожник "Тигр".