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В Черниговской области оккупанты распространяют пропагандистские листовки

Киев • УНН

 • 126420 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. В Черниговской области российские военные распространяют пропагандистские листовки, в которых отрицают агрессию против мирного украинского населения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Север".

В Черниговской области оккупанты распространяют пропагандистские листовки

Детали

Листовки с пропагандой распространяют в приграничных районах. Оккупанты заявляют, что не воюют с мирными жителями, а Россия якобы гарантирует им безопасность и свободу слова.

Цитата

"Наши украинские люди не поддаются на такие призывы, ведь видят и понимают, что коварным захватчикам верить нельзя, их слово не стоит ничего. Поэтому "братья-славяне", ваш маршрут вашего движения уже проложен русским военным кораблем", — отметили в ОК "Север".

Напомним

В Черниговской области силы сопротивления с местными патриотами уничтожили российский военный автомобиль-внедорожник "Тигр".

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