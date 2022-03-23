Місцеві на Чернігівщині з силами спротиву разом знищили російський "Тигр"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. На Чернігівщині сили спротиву із місцевими патріотами знищили російський "Тигр". Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ, пише УНН.
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"Силам спротиву Сіверщини разом із місцевими патріотами вдалося знищити російський "Тигр". Втрати ворога уточнюються", - вказано у повідомленні.
У Сухопутних військах наголосили, що Чернігівщина не дарма зветься краєм партизанської слави. "Адже люди стають на захист своєї землі разом зі Збройними Силами України", - додали у ЗСУ.
Довідково
"Тигр" — російський позашляховик багатоцільового призначення.
За даними з відкритих джерел, вартість лише цивільного "Тигра" становитиме від 100 до 120 тисяч доларів, залежно від модифікації.
Доповнення
Воїни Десантно-штурмових військ Збройних Сил України знищили сотні російських окупантів та перетворили на металобрухт сотні тонн ворожої військової техніки.