Знищили сотні окупантів та сотні тонн ворожої техніки: показали роботу українського десанту
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Воїни Десантно-штурмових військ Збройних Сил України знищили сотні російських окупантів та перетворили на металобрухт сотні тонн ворожої військової техніки. Роботу ДШВ показали у Командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ, пише УНН.
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“За цей час, “марунові берети” знищили сотні російських окупантів та перетворили на металобрухт сотні тонн ворожої військової техніки”, - йдеться в повідомленні.
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Наголошується, що підрозділи українського десанту з перших хвилин широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України успішно виконують бойові завдання на найбільш важливих напрямках, демонструючи мужність, героїзм та високий професіоналізм.
Доповнення
Втрати російських окупантів з початку війни, розпочатої рф, в Україні сягнули вже близько 15,6 тис. осіб, понад 500 танків, понад 100 літаків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.