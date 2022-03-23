Уничтожили сотни оккупантов и сотни тонн вражеской техники: показали работу украинского десанта
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Воины Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины уничтожили сотни российских оккупантов и превратили в металлолом сотни тонн вражеской военной техники. Работу ДШВ показали в Командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ, пишет УНН.
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“За это время, “маруновые береты” уничтожили сотни российских оккупантов и превратили в металлолом сотни тонн вражеской военной техники”, - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что подразделения украинского десанта с первых минут широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины успешно выполняют боевые задачи на самых важных направлениях, демонстрируя мужество, героизм и высокий профессионализм.
Дополнение
Потери российских оккупантов с начала войны, начатой рф, в Украине достигли уже около 15,6 тыс. человек, более 500 танков, свыше 100 самолетов и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.