Уничтожили сотни оккупантов и сотни тонн вражеской техники: показали работу украинского десанта

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“За это время, “маруновые береты” уничтожили сотни российских оккупантов и превратили в металлолом сотни тонн вражеской военной техники”, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что подразделения украинского десанта с первых минут широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины успешно выполняют боевые задачи на самых важных направлениях, демонстрируя мужество, героизм и высокий профессионализм.

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала войны, начатой рф, в Украине достигли уже около 15,6 тыс. человек, более 500 танков, свыше 100 самолетов и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.