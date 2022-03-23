Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 15,6 тис. окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Втрати російських окупантів з початку війни, розпочатої рф, в Україні сягнули вже близько 15,6 тис. осіб, понад 500 танків, понад 100 літаків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.03 орієнтовно становлять:
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- особового складу - близько 15 600 осіб,
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- танків ‒ 517 одиниць,
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- бойових броньованих машин ‒ 1578 одиниць,
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- артилерійських систем – 267 одиниць,
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- РСЗВ - 80 одиниць,
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- засоби ППО - 47 одиниць,
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- літаків – 101 одиниця,
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- гелікоптерів – 124 одиниці,
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- автомобільної техніки - 1008 одиниць,
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- кораблі/катери - 4 одиниці,
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- цистерн з ПММ - 70,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 42.
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- спеціальна техніка - 15.
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Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Доповнення
За наявною інформацією, по території білорусі триває активне переміщення російської та білоруської військової техніки і подальше її накопичення вздовж українського кордону.