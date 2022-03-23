Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 15,6 тыс. оккупантов

Детали

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 23.03 ориентировочно составляют:



Личного состава - около 15 600 человек,



Танков ‒ 517 единиц,



Боевых бронированных машин ‒ 1578 единиц,



Артиллерийских систем - 267 единиц,



РСЗО - 80 единиц,



Средств ПВО - 47 единиц,



Самолетов - 101 единица,



Вертолетов - 124 единицы,



Автомобильной техники - 1008 единиц,



Корабли/катера - 4 единицы,



Цистерн с ГСМ - 70,



БПЛА оперативно-тактического уровня - 42.



Специальная техника - 15.



Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Дополнение

По имеющейся информации, по территории беларуси продолжается активное перемещение российской и белорусской военной техники и дальнейшее ее накопление вдоль украинской границы.