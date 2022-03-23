Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 15,6 тыс. оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Потери российских оккупантов с начала войны, начатой рф, в Украине достигли уже около 15,6 тыс. человек, более 500 танков, свыше 100 самолетов и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 23.03 ориентировочно составляют:
-
- Личного состава - около 15 600 человек,
-
- Танков ‒ 517 единиц,
-
- Боевых бронированных машин ‒ 1578 единиц,
-
- Артиллерийских систем - 267 единиц,
-
- РСЗО - 80 единиц,
-
- Средств ПВО - 47 единиц,
-
- Самолетов - 101 единица,
-
- Вертолетов - 124 единицы,
-
- Автомобильной техники - 1008 единиц,
-
- Корабли/катера - 4 единицы,
-
- Цистерн с ГСМ - 70,
-
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 42.
-
- Специальная техника - 15.
-
Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Дополнение
По имеющейся информации, по территории беларуси продолжается активное перемещение российской и белорусской военной техники и дальнейшее ее накопление вдоль украинской границы.