Местные в Черниговской области с силами сопротивления вместе уничтожили российский "Тигр"

Цитата

"Силам сопротивления Сиверщины вместе с местными патриотами удалось уничтожить российский "Тигр". Потери врага уточняются", - указано в сообщении.

В Сухопутных войсках отметили, что Черниговская область не зря зовется краем партизанской славы. "Ведь люди становятся на защиту своей земли вместе с Вооруженными Силами Украины", - добавили в ВСУ.

Справочно

"Тигр" — российский внедорожник многоцелевого назначения.

По данным из открытых источников, стоимость только гражданского "Тигра" составит от 100 до 120 тысяч долларов, в зависимости от модификации.

Дополнение

Воины Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины уничтожили сотни российских оккупантов и превратили в металлолом сотни тонн вражеской военной техники.