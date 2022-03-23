Местные в Черниговской области с силами сопротивления вместе уничтожили российский "Тигр"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В Черниговской области силы сопротивления с местными патриотами уничтожили российский "Тигр". Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ, пишет УНН.
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"Силам сопротивления Сиверщины вместе с местными патриотами удалось уничтожить российский "Тигр". Потери врага уточняются", - указано в сообщении.
В Сухопутных войсках отметили, что Черниговская область не зря зовется краем партизанской славы. "Ведь люди становятся на защиту своей земли вместе с Вооруженными Силами Украины", - добавили в ВСУ.
Справочно
"Тигр" — российский внедорожник многоцелевого назначения.
По данным из открытых источников, стоимость только гражданского "Тигра" составит от 100 до 120 тысяч долларов, в зависимости от модификации.
Дополнение
Воины Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины уничтожили сотни российских оккупантов и превратили в металлолом сотни тонн вражеской военной техники.