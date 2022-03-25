У Маріуполі окупанти відкрили штаб партії "Єдина росія"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. На виїзді з Маріуполя у приміщенні торговельного центру "Метро" російські окупанти відкрили штаб партії "Єдина Росія". Про це повідомляє УНН із посиланням на Маріупольську міську раду.
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Про відкриття штабу повідомили місцеві жителі.
За інформацією маріупольців, які залишаються в місті, у штабі роздають партійні газети, агітують за росію, а також видають картки мобільного оператора "Фенікс", який з 2014 року працює на окупованій території Донецька.
Свій штаб російські окупанти називають гуманітарним.
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