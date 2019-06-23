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В Мариуполе мужчина, угрожая ножом, пытался изнасиловать 11-летнюю девочку

Киев • УНН

 • 13359 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. В Мариуполе мужчина, угрожая ножом, пытался изнасиловать 11-летнюю девочку. Злоумышленника помогли задержать дети. Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин в Facebook, передает УНН.

В Мариуполе мужчина, угрожая ножом, пытался изнасиловать 11-летнюю девочку

"... в Мариуполе с помощью детей задержан житель Мариуполя, 1992 г.р., который пытался совершить распутные действия в отношении несовершеннолетней, 2008 г.р.", - написал Аброськин.

По его словам, потерпевшая направлялась на компьютерные курсы.

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"Подонок под угрозой ножа завел ребенка за техническое сооружение школы №27, где пытался изнасиловать неестественным путем, но это событие увидел местный житель и вызвал наряд полиции", - добавил заступни главы Нацполиции.

Он добавил, что "подонок нарядом патрульной полиции был задержан, нож изъят".

Напомним, в Киеве возле озера нашли тело 9-летнего мальчика.

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