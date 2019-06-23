У Маріуполі чоловік, погрожуючи ножем, намагався зґвалтувати 11-річну дівчинку
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. У Маріуполі чоловік, погрожуючи ножем, намагався зґвалтувати 11-річну дівчинку. Зловмисника допомогли затримати діти. Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції України — начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін у Facebook, передає УНН.
"... у Маріуполі за допомогою дітей затриманий мешканець Маріуполя, 1992 р.н., який намагався вчинити розпутні дії щодо неповнолітньої, 2008 р.н", - написав Аброськін.
За його словами, потерпіла прямувала на комп’ютерні курси.
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"Покидьок під загрозою ножа завів дитину за технічну споруду школи №27, де намагався зґвалтувати неприродним шляхом, але цю подію побачив місцевий мешканець та викликав наряд поліції", - додав заступн глави Нацполіції.
Він додав, що "покидьок нарядом патрульної поліції був затриманий, ніж вилучено".
Нагадаємо, у Києві біля озера знайшли тіло 9-річного хлопчика.