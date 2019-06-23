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У Києві біля озера знайшли тіло 9-річного хлопчика

Київ • УНН

 • 20552 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. У Києві поблизу озера Вирлиця знайшли тіло 9-річного хлопчика, який перебував у розшуку. Про це УНН повідомили у поліції.

У Києві біля озера знайшли тіло 9-річного хлопчика

За даними правоохоронців, тіло дитини виявили вдень.

"Так, на жаль, інформація підтверджується", - повідомили у поліції, відповідаючи на питання, чи дійсно біля озера Вирлиця було виявлено тіло 9-річного хлопчика.

Правоохоронці зазначають, що на місці працюють слідчі. Подробиці вони обіцяють оприлюднити згодом.

У той же час, у соцмережах повідомляють, що хлопчик - Захар Черевко - нібито зник після того, як пішов брати інтерв‘ю поблизу власного дому. Також пишуть і про "жорстоке вбивство" дитини.

Нагадаємо, 19 червня у поліції заявили, що виявили тіло зниклої 11-річної Дар’ї Лук’яненко, яка зникла на Одещині 13 червня, коли йшла до танцювального гуртка.

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