У Києві біля озера знайшли тіло 9-річного хлопчика
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. У Києві поблизу озера Вирлиця знайшли тіло 9-річного хлопчика, який перебував у розшуку. Про це УНН повідомили у поліції.
За даними правоохоронців, тіло дитини виявили вдень.
"Так, на жаль, інформація підтверджується", - повідомили у поліції, відповідаючи на питання, чи дійсно біля озера Вирлиця було виявлено тіло 9-річного хлопчика.
Правоохоронці зазначають, що на місці працюють слідчі. Подробиці вони обіцяють оприлюднити згодом.
У той же час, у соцмережах повідомляють, що хлопчик - Захар Черевко - нібито зник після того, як пішов брати інтерв‘ю поблизу власного дому. Також пишуть і про "жорстоке вбивство" дитини.
Нагадаємо, 19 червня у поліції заявили, що виявили тіло зниклої 11-річної Дар’ї Лук’яненко, яка зникла на Одещині 13 червня, коли йшла до танцювального гуртка.