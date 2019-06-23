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В Киеве возле озера нашли тело 9-летнего мальчика

Киев • УНН

 • 20551 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. В Киеве возле озера Вырлица нашли тело 9-летнего мальчика, который находился в розыске. Об этом УНН сообщили в полиции.

В Киеве возле озера нашли тело 9-летнего мальчика

По данным правоохранителей, тело ребенка обнаружили днем.

"Да, к сожалению, информация подтверждается", - сообщили в полиции, отвечая на вопрос, действительно ли у озера Вырлица было обнаружено тело 9-летнего мальчика.

Правоохранители отмечают, что на месте работают следователи. Подробности они обещают обнародовать позже.

В то же время, в соцсетях сообщают, что мальчик - Захар Черевко - якобы исчез после того, как ушел брать интервью возле собственного дома. Также пишут и о "жестоком убийстве" ребенка.

Напомним, 19 июня в полиции заявили, что обнаружили тело пропавшей 11-летней Дарьи Лукьяненко, которая исчезла в Одесской области 13 июня, когда шла в танцевальный кружок.

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