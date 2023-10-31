В махачкале совладелица сервиса по аренде жилья заявила, что не будет сдавать квартиры евреям
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Совладелица сервиса по аренде жилья в махачкале объявила, что не будет сдавать квартиры евреям. Об этом сообщили росСМИ, пишет УНН.
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“Мы не заселяем евреев. У меня 47 объектов в городе. И за всеми я следила тщательно, а теперь еще тщательнее буду следить. Во всех квартирах есть камеры. Ни один еврей, приехавший из Израиля, не заселится в наши квартиры. И даже если нас обманут, я посмотрю камеры и вычислю это, то я выселю его. Обязательно поверьте мне”, — сказала владелица сервиса в видео, которое выложила в социальные сети.
“Мы за народ Палестины”, — добавила она.
Детали
Впоследствии женщина заявила, что после видеообращения ее начали обвинять в антисемитизме.
На что совладелица сервиса заявила, что якобы “абсолютно нормально” относится к евреям, но “сейчас вам сюда лететь не стоит”.
Напомним
29 октября в аэропорту махачкалы, что в столице дагенстана (россия) сотни людей протестовали против прилета самолета из Тель-Авива. Они требовали не пускать евреев в регион и штурмовали аэропорт.
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