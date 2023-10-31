У махачкалі співвласниця сервісу по оренді житла заявила, що не здватиме квартири євреям
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Співвласниця сервісу з оренди житла в махачкалі оголосила, що не здаватиме квартири євреям. Про це повідомили росЗМІ, пише УНН.
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“Ми не заселяємо євреїв. У мене 47 об’єктів у місті. І за всіма я стежила ретельно, а тепер ще ретельніше стежитиму. В усіх квартирах є камери. Жоден єврей, який приїхав із Ізраїлю, не заселиться до наших квартир. І навіть якщо нас обдурять, я подивлюсь камери і вирахую це, то я виселю його. Обов’язково повірте мені”, — сказала власниця сервісу в відео, яке виклала в соціальні мережі.
“Ми за народ Палестини”, — додала вона.
Деталі
Згодом жінка заявила, що після відеозвернення її почали звинувачувати в антисемітизмі.
На що співвласниця сервісу заявила, що нібито “абсолютно нормально” ставиться до євреїв, але “зараз вам сюди летіти не варто”.
Нагадаємо
29 жовтня в аеропорту махачкали, що в столиці дагенстану (росія) сотні людей протестували проти прильоту літака із Тель-Авіва. Вони вимагали не пускати євреїв у регіон та штурмували аеропорт.
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