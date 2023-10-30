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Подоляк про заворушення в махачкалі: рф запустила офіційні антиєврейські погроми

Київ • УНН

 • 177104 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. росія запустила офіційні антиєврейські погроми, тому що досі вважає демократичний світ слабким, терплячим та нездатним протистояти агресії. Про це заявив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, коментуючи антисемітські заворушення у махачкалі пише УНН.

Подоляк про заворушення в махачкалі: рф запустила офіційні антиєврейські погроми

Цитата

“Буря, безперечно, вже вирує... Передумови, які були сформовані десятиліттями неправильної, „псевдоасимілятивної“ політики, толерування беззаконної поведінки агресивних режимів, що порушують глобальні правила, та явного загравання з російськими планами „змінення світового порядку“, призвели до сьогоднішніх сумних наслідків і трагедій”, — написав Подоляк у Telegram.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Данілов про заворушення в махачкалі: “росія однаково ненавидить всі народи, які обирають свободу”

“Просто зараз пожинаємо дедалі гіркіші плоди: укорінення ненависті до різних етнічних груп із подальшими спробами їх знищення; залишкове руйнування світових інститутів; медійне бравування відвертими звірствами проти цивільного населення та масштабування війни з геноцидним компонентом. росія для більшої наочності запустила офіційні антиєврейські погроми. Тому що досі вважає демократичний світ... слабким, терплячим, нездатним протистояти агресії”, — зазначив Подоляк.

Він наголосив, що необхідно нарешті приймати правильні рішення.

“Не можна закінчувати компромісами те, що руйнує систему світових відносин. Не можна заохочувати демонстративного вбивцю. Не можна залишати Рф у нинішньому вигляді. Не можна повторювати 2008 і 2014 роки. Інакше хаосу буде ще більше...”, — додав Подоляк.

Доповнення

На заяви росіян, щодо причетності до заворушення в Махачкалі України відреагували й дипломати. Речник МЗС України Олег Ніколенко назвав звинувачення рф намаганнями "перекласти відповідальність з хворої голови на здорову".

Нагадаємо

Увечері 29 жовтня кілька сотень молодиків зібралися на території аеропорту Махачкали “у пошуках євреїв”. Вони прорвали огорожу та проникли на злітну смугу, а також до будівлі аеропорту. На місці працювали силові служби. Через інцидент створено оперативний штаб.

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