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Данілов про заворушення в махачкалі: "росія однаково ненавидить всі народи, які обирають свободу"

Київ • УНН

 • 108448 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Жоден єврей чи громадянин Ізраїлю не може почуватися на росії в безпеці. Рф ненавидить всі народи, які обирають свободу. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи «пошук євреїв» в аеропорту махачкали у дагенстані (росія), пише УНН.

Данілов про заворушення в махачкалі: "росія однаково ненавидить всі народи, які обирають свободу"

Цитата

«Диктатура, фашизм і російський нацизм завжди крокують поруч з антисемітизмом: події в махачкалі, обійми з ХАМАС, заборона діяльності СОХНУТ, брудні жарти путіна про євреїв — тенденція, що набирає силу, офіційної антиізраїльської позиції кремля», - написав Данілов у X.

За його словами, жоден єврей чи громадянин Ізраїлю не може почуватися на росії в безпеці. А початок на росії чорносотенських погромів — питання часу.

«росія однаково ненавидить всі народи, які обирають свободу», - зауважив секретар РНБО.

Доповнення

За даними ASTRA, в результаті нападу на аеропорт махачкали 29 жовтня було затримано 60 протестувальників. Загалом вдалося встановити особи 150-ти погромників.

МОЗ дагестану повідомляє, що понад 20 осіб постраждали внаслідок захоплення аеропорту махачкали. Двоє у вкрай важкому стані. Понад десять отримали легкі травми. Серед постраждалих кілька силовиків, у них нападники на аеропорт поцілили камінням.

Нагадаємо

Увечері 29 жовтня кілька сотень молодиків зібралися на території аеропорту махачкали "у пошуках євреїв". Вони прорвали огорожу та проникли на злітну смугу, а також до будівлі аеропорту. На місці працювали силові служби. Через інцидент створено оперативний штаб. 

Пасажири були змушені кілька годин ховатися від агресивно налаштованих чоловіків у літаках.

На подію відреагували у США, засудивши антисемітські протести.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Культура ненависті до інших народів: Зеленський відреагував на пошук ізраїльтян у Дагестані

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