Данилов о беспорядках в махачкале: "россия одинаково ненавидит все народы, выбирающие свободу"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Ни один еврей или гражданин Израиля не может чувствовать себя на россии в безопасности. рф ненавидит все народы, которые выбирают свободу. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя «поиск евреев» в аэропорту махачкалы в дагестане (россия), пишет УНН.
Цитата
«Диктатура, фашизм и российский нацизм всегда шагают рядом с антисемитизмом: события в махачкале, объятия с ХАМАС, запрет деятельности СОХНУТ, грязные шутки путина о евреях — набирающая силу тенденция официальной антиизраильской позиции кремля», - написал Данилов в X.
По его словам, ни один еврей или гражданин Израиля не может чувствовать себя на россии в безопасности. А начало на россии черносотенских погромов — вопрос времени.
«россия одинаково ненавидит все народы, которые выбирают свободу», - отметил секретарь СНБО.
Дополнение
По данным ASTRA, в результате нападения на аэропорт махачкалы 29 октября было задержано 60 протестующих. Всего удалось установить личности 150-ти погромщиков.
Минздрав дагестана сообщает, что более 20 человек пострадали в результате захвата аэропорта махачкалы. Двое в крайне тяжелом состоянии. Более десяти получили легкие травмы. Среди пострадавших несколько силовиков, у них нападавшие на аэропорт попали камнями.
Напомним
Вечером 29 октября несколько сотен молодых людей собрались на территории аэропорта махачкалы "в поисках евреев". Они прорвали ограждение и проникли на взлетную полосу, а также к зданию аэропорта. На месте работали силовые службы. Из-за инцидента создан оперативный штаб.
Пассажиры были вынуждены несколько часов прятаться от агрессивно настроенных мужчин в самолетах.
На произошедшее отреагировали в США, осудив антисемитские протесты.
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