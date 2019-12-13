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Во Львове задержали полицейского и его брата за вымогательство денег от студентов

Во Львове задержали полицейского и его брата за вымогательство денег от студентов

Киев  •  УНН

 • 12236 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Во Львове задержали оперуполномоченного одного из отделов полиции Главного управления Национальной полиции во Львовской области и его брата, которые требовали 4 тыс. долларов от студентов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследования.

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, задержали оперуполномоченного одного из отделов полиции Главного управления Национальной полиции во Львовской области и его близкого родственника во время получения ими 4 000 долларов США неправомерной выгоды от студентов", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, правоохранитель в сговоре со своим родным братом, требовали от студентов-участников драки оплатить 4 000 долларов США неправомерной выгоды за непривлечение их к уголовной ответственности за хулиганство. В случае отказа предоставить деньги, полицейский угрожал студентам исключением из учебных заведений и заключением.

Произошло задержание правоохранителя и его брата в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения ими неправомерной выгоды.

Правоохранителю инкриминируют принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, предметом которого была неправомерная выгода в крупном размере или совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно с требованием неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовный кодекс Украины)

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, правоохранители разоблачили руководителей нескольких подразделений Главного управления Национальной полиции в городе Киеве в "крышевании" притонов.

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