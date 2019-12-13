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У Львові затримали поліцейського та його брата за вимагання грошей від студентів

У Львові затримали поліцейського та його брата за вимагання грошей від студентів

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. У Львові затримали оперуповноваженого одного з відділів поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області та його брата, які вимагали 4 тис. доларів від студентів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідування.

"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, затримали оперуповноваженого одного з відділів поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області та його близького родича під час одержання ними 4 000 доларів США неправомірної вигоди від студентів", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, правоохоронець у змові з своїм рідним братом, вимагали від студентів-учасників бійки сплатити 4 000 доларів США неправомірної вигоди за непритягнення їх до кримінальної відповідальності за хуліганство. У разі відмови надати гроші, правоохоронець погрожував студентам виключенням із закладів освіти та ув'язненням.

Відбулося затримання правоохоронця та його брата у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання ними неправомірної вигоди.

Правоохоронцю інкримінують прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою предметом якого була неправомірна вигода у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінальний кодекс України)

У разі доведення вини, затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, правоохоронці викрили керівників кількох підрозділів Головного управління Національної поліції у місті Києві на "кришуванні" місць розпусти.

Українські Національні Новини

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