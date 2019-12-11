У Києві викрили правоохоронців на "кришуванні" борделів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Правоохоронці викрили керівників кількох підрозділів Головного управління Національної поліції у місті Києві на "кришуванні" місць розпусти. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.
За даними спецслужби, заступник начальника Управління боротьби зі злочинами пов'язаними з торгівлею людьми та начальник відділу боротьби зі злочинами проти суспільної моралі налагодили механізм отримання неправомірної вигоди від власників місць розпусти. За свої послуги підполковник та капітан поліції щомісяця отримували від сутенерів по 2 тисячі доларів.
Правоохоронці задокументували кілька фактів отримання зловмисниками хабарів.
У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, обом поліцейським здійснено повідомлення про підозру. Вирішується питання щодо обрання зловмисникам запобіжних заходів.
Нагадаємо, у Києві викрили мережу борделів, які були замасковані під салони масажу, організатором яких був колишній співробітник МВС.