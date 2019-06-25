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Во Львове задержали группу наркоторговцев, в составе которых был полицейский

Киев • УНН

 • 8783 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Группу наркоторговцев, среди которых был полицейский, задержаны во Львове. Группа сбывала на территории Львова и области героин, амфетамины и другие наркотические вещества. Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины, передает УНН.

Во Львове задержали группу наркоторговцев, в составе которых был полицейский

Львовским управлением Департамента внутренней безопасности Нацполиции была получена оперативная информация о деятельности на территории Львовской области и областного центра преступной группы, которая осуществляла сбыт наркотических средств и психотропных веществ. Причастным к уголовному бизнесу оказался один из сотрудников полиции Львова — 27-летний сержант полиции.

По материалам внутренней безопасности Национальной полиции следственным управлением ГУНП во Львовской области, во процессуальным руководством областной прокуратуры, было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Совместными действиями оперативников управления государственной внутренней безопасности и следственных национальной полке во Львовской области 34-летнего уроженца Донецкой области, а ныне жителя Львова, и его сообщника-полицейского задержали. Во время обыска у фигурантов обнаружено и изъято героин и амфетамин на общую сумму 15 тысяч гривен.

Готовится объявления подозрения и избрании меры пресечения дельцам, установления их пособников и каналов нахождения наркотовара. За незаконные действия с запрещенными в свободном обращении веществами злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве разоблачили мужчину и женщину, которые занималась распространением психотропных веществ под видом препаратов для похудения.

Также правоохранители задержали мужчину за сбыт кокаина в зону проведения операции Объединенных сил и в Киеве.

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