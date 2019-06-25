У Львові затримали групу наркоторговців, у складі яких був поліцейський
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Групу наркоторговців, серед яких був поліцейський, затримано у Львові. Група збувала на території Львова та області героїн, амфетаміни та інші наркотичні речовини. Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України, передає УНН.
Львівським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції було отримано оперативну інформацію про діяльність на території Львівщини та обласного центру злочинної групи, яка здійснювала збут наркотичних засобів та психотропних речовин. Причетним до кримінального бізнесу виявився один зі співробітників поліції Львова — 27-річний сержант поліції.
За матеріалами внутрішньої безпеки Національної поліції слідчим управлінням ГУНП у Львівській області, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, було розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.
Спільними діями оперативників управління державної внутрішньої безпеки та слідчих національної поліці у Львівській області 34-річного уродженця Донецької області, а нині мешканця Львова, та його спільника—поліцейського затримано. Під час обшуку у фігурантів виявлено та вилучено героїн та амфетамін на загальну суму 15 тисяч гривень.
Готується оголошення підозри та обрання запобіжного заходу ділкам, встановлення їхніх посібників та каналів находження наркотовару. За незаконні дії із забороненими у вільному обігу речовинами зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Києві викрили чоловіка та жінку, які займалася розповсюдженням психотропних речовин під виглядом препаратів для схуднення.
Також правоохоронці затримали чоловіка за збут кокаїну у зону проведення операції Об’єднаних сил та у Києві.