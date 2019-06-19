У Києві під виглядом пігулок для схуднення продавали наркотики
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. У Києві викрили чоловіка та жінку, які займалася розповсюдженням психотропних речовин під виглядом препаратів для схуднення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ Національної поліції у Київській області.
"За місцем проживання фігурантів правоохоронці виявили пігулки із вмістом психотропної речовини вартістю понад 200 тисяч гривень, а також мобільні телефони та банківські картки. Речові докази направили на експертизу", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, чоловіка і жінку затримали під час чергового етапу оперативної закупки.
У ході проведення санкціонованих обшуків у помешканнях спільників поліцейські виявили та вилучили 8400 пігулок із вмістом психотропної речовини, роздрібна вартість яких за цінами "чорного" ринку становить понад 200 тисяч гривень.
Згідно повідомлення, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Затримані – мешканці столиці, 1983 та 1993 років народження. Подільникам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Як повідомляє пресс-служба, наразі проводяться оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до виготовлення та розповсюдження наркотиків.
Нагадаємо, 6 червня на Запоріжжі вилучили наркотиків майже на 13 млн грн.