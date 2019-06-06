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На Запоріжжі вилучили наркотиків на майже 13 млн грн

На Запоріжжі вилучили наркотиків на майже 13 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Правоохоронці блокували виготовлення та збут великих партій наркотиків, а також вилучили заборонених речовин на майже 13 млн грн. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.

Оперативники спецслужби встановили, що двоє мешканців Запорізької області облаштували в одному з населених пунктів лабораторію з виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу – метадону ‒ для продажу. Готовий "товар" зловмисники збували через розгалужену мережу оптових дилерів у різні регіони України, зокрема в столицю.

Під час санкціонованих слідчих дій правоохоронці виявили у нарколабораторії майже сім кілограмів метадону та понад сто літрів прекурсорів. Вартість вилученого наркотику на "чорному ринку" становить близько 12,5 мільйонів гривень.

Обох фігурантів провадження затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 307 ( Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності. 

Нагадаємо, військового на Донбасі спіймали на торгівлі наркотиками.

Українські Національні Новини

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