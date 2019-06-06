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В Запорожской области изъяли наркотиков на почти 13 млн грн

В Запорожской области изъяли наркотиков на почти 13 млн грн

Киев  •  УНН

 • 8522 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Правоохранители блокировали изготовление и сбыт крупных партий наркотиков, а также изъяли запрещенных веществ почти на 13 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.

Оперативники спецслужбы установили, что двое жителей Запорожской области устроили в одном из населенных пунктов лабораторию по производству особо опасного наркотического средства - метадона - для продажи. Готовый "товар" злоумышленники сбывали через разветвленную сеть оптовых дилеров в разные регионы Украины, в частности в столицу.

Во время санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили в нарколаборатории почти семь килограммов метадона и более ста литров прекурсоров. Стоимость изъятого наркотика на "черном рынке" составляет около 12,5 млн гривен.

Оба фигуранта производства задержаны согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В рамках уголовного производства, начатого по ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, военного на Донбассе поймали на торговле наркотиками.

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