В Киеве под видом таблеток для похудения продавали наркотики
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. В Киеве разоблачили мужчину и женщину, которые занималась распространением психотропных веществ под видом препаратов для похудения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ Национальной полиции в Киевской области.
"По месту жительства фигурантов правоохранители обнаружили таблетки с содержанием психотропного вещества стоимостью более 200 000 гривен, а также мобильные телефоны и банковские карточки. Вещественные доказательства направили на экспертизу", - говорится в сообщении.
Как отмечается, мужчину и женщину задержали во время очередного этапа оперативной закупки.
В ходе проведения санкционированных обысков в помещениях сообщников полицейские обнаружили и изъяли 8400 таблеток с содержанием психотропного вещества, розничная стоимость которых по ценам "черного" рынка составляет более 200 000 гривен.
Согласно сообщению, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Задержанные - жители столицы, 1983 и 1993 рождения. Подельникам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как сообщает пресс-служба, в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других лиц, которые могут быть причастны к изготовлению и распространению наркотиков.
Напомним, 6 июня в Запорожье изъяли наркотиков почти на 13 млн грн.