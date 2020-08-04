Во Львове выпала из окна и погибла полуторагодовалая девочка
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Во Львове на улице Рубчака ребенок выпал из окна, спасти его не удалось. Об этом сообщили Гал-инфо в патрульной полиции Львовской области, передает УНН.
"Сегодня на улице Рубчака с 8-го этажа выпала девочка в возрасте 1 год и 7 месяцев. Несмотря на все старания медиков спасти ребенка, он умер", - говорится в сообщении.
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Как это случилось установят следователи.
Напомним, трехлетняя девочка выпала из окна третьего этажа в Донецкой области.