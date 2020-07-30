Трирічна дівчинка випала з вікна третього поверху на Донеччині

"Трирічна дівчинка перебувала в гостях у бабусі. Поки жінка відволіклась, щоб відчинити вхідні двері, дівчинка дісталася відчиненого вікна і випала з третього поверху. З чисельними травмами та переломами маленьку постраждалу доставили до лікарні. За цим фактом проводиться перевірка", – йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що у Донецькій області с початку року це вже 9-й випадок випадіння дітей з вікон. Двоє дітей загинули, 7 травмовані.

Як повідомляв УНН, у Костянтинівці 6-річна дівчинка випала з другого поверху житлового будинку.