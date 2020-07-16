На Донеччині шестирічна дівчинка випала з вікна

“Учора близько 17:00 до поліції надійшло повідомлення з місцевої лікарні про госпіталізацію дитини з травмами, отриманими внаслідок падіння з другого поверху житлового будинку”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що, за словами батьків, вони ненадовго вийшли до іншої кімнати, залишивши дитину саму.

“Тим часом дівчинка сперлася на протимоскітну сітку, яка не витримала її ваги, та випала з вікна. З травмами маленьку постраждалу доставили до лікарні”, — зазначається в повідомленні.

Також поліцейські проводять перевірку за фактом.

Нагадаємо, у Харкові з вікна випала п’ятирічна дівчинка.



