На Донеччині шестирічна дівчинка випала з вікна
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. У Костянтинівці на Донеччині шестирічна дівчинка сперлася на протимоскітну сітку й випала з другого поверху житлового будинку. Наразі шестирічну постраждалу госпіталізовано в тяжкому стані. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Донецької області.
“Учора близько 17:00 до поліції надійшло повідомлення з місцевої лікарні про госпіталізацію дитини з травмами, отриманими внаслідок падіння з другого поверху житлового будинку”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що, за словами батьків, вони ненадовго вийшли до іншої кімнати, залишивши дитину саму.
“Тим часом дівчинка сперлася на протимоскітну сітку, яка не витримала її ваги, та випала з вікна. З травмами маленьку постраждалу доставили до лікарні”, — зазначається в повідомленні.
Також поліцейські проводять перевірку за фактом.
Нагадаємо, у Харкові з вікна випала п’ятирічна дівчинка.