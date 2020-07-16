В Донецкой области шестилетняя девочка выпала из окна
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. В Константиновке Донецкой области шестилетняя девочка оперлась на противомоскитную сетку и выпала со второго этажа жилого дома. Сейчас шестилетнюю пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Донецкой области.
"Вчера около 17:00 в полицию поступило сообщение из местной больницы о госпитализации ребенка с травмами, полученными в результате падения со второго этажа жилого дома", - говорится в сообщении.
Сообщается, что, по словам родителей, они ненадолго вышли в другую комнату, оставив ребенка одного.
"Между тем девочка оперлась на противомоскитную сетку, которая не выдержала ее веса, и выпала из окна. С травмами маленькую пострадавшую доставили в больницу", - отмечается в сообщении.
Также полицейские проводят проверку по факту.
Напомним, в Харькове из окна выпала пятилетняя девочка.