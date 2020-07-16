В Донецкой области шестилетняя девочка выпала из окна

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 43849 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102665 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107596 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 135034 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111135 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132207 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102206 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102612 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104462 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102078 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Актуальное
В Донецкой области шестилетняя девочка выпала из окна

В Донецкой области шестилетняя девочка выпала из окна

Киев  •  УНН

 • 12550 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. В Константиновке Донецкой области шестилетняя девочка оперлась на противомоскитную сетку и выпала со второго этажа жилого дома. Сейчас шестилетнюю пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Донецкой области.

"Вчера около 17:00 в полицию поступило сообщение из местной больницы о госпитализации ребенка с травмами, полученными в результате падения со второго этажа жилого дома", - говорится в сообщении.

Сообщается, что, по словам родителей, они ненадолго вышли в другую комнату, оставив ребенка одного.

"Между тем девочка оперлась на противомоскитную сетку, которая не выдержала ее веса, и выпала из окна. С травмами маленькую пострадавшую доставили в больницу", - отмечается в сообщении.

Также полицейские проводят проверку по факту.

Напомним, в Харькове из окна выпала пятилетняя девочка.

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